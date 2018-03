Ambienthesis e Green Piemonte sotto accusa per reati ambientali

SAN BENIGNO La procura chiede la sospensione dell’attività per i rifiuti tossici in paese

Reati ambientali e inquinamento delle falde, la Procura di Ivrea chiede l’interdizione dall’attività per le due società Green Piemonte e Ambienthesis che gestiscono un sito di stoccaggio rifiuti a San Benigno Canavese. La richiesta è giunta al tribunale nei giorni scorsi e il gup Marianna Tiseo ha fissato l’udienza per valutarla il 21 maggio prossimo.

La vicenda, annosa risale al 1996 quando la Ecorecuperi fallì lasciando in località Strada Provinciale di Chivasso al civico 121 una notevole quantità di rifiuti speciali pericolosi e non (l’area in totale ha una superficie di quasi 20mila metri quadrati). Il Comune all’epoca si era attivato cercando di reperire le risorse necessarie alla bonifica senza riuscirci.

Nel frattempo la Green Piemonte srl nel ’99 si aggiudica l’asta fallimentare rilevando la proprietà del sito. A quel punto, il Comune, nel 2004, contesta alla nuova arrivata l’obbligo della bonifica. Comincia così una lunga contesa amministrativa che nel 2015 vede il Tar del Piemonte dare ragione alla società e ribaltare l’onere sul Comune stesso che a corto di risorse rischierebbe il default. Contemporaneamente però indagini dell’Arpa e della Procura avrebbero evidenziato gravi inadempienze e responsabilità penali sulla gestione del sito.

Per questo ora la Procura di Ivrea contesta ai vertici di Green Piemonte e della Ambienthesis (la società che controlla al 100% la prima) di non aver trattato o bonificato l’area (art 256 del decreto legislativo 152/06), ma soprattutto il reato di cui all’articolo 452 bis ovvero inquinamento ambientale. Secondo le analisi dell’Arpa le falde acquifere sottostanti il sito sarebbero state inquinate con la presenza di valori sopra la media di sostanze come boro e piombo.

Per i suddetti reati risulterebbero indagati il presidente del consiglio di amministrazione di Ambienthesis Giovanni Bozzetti fino ai suoi predecessori e al direttore tecnico, ai procuratori speciali e all’amministratore unico di Green Piemonte srl Daniele Semenzato.