Da una settimana non dava più notizie di sé. E chissà come sarebbe finita se non fossero intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118. Il loro intervento, infatti, ha salvato la vita a un pensionato 69enne trovato in stato di semincoscienza e ipotermia nel suo appartamento di Caselle, in provincia di Torino.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni conoscenti. I militari dell’Arma e i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo in via Canaprili 27, poi è stato trasportato all’ospedale di Ciriè. Il 69enne è ricoverato in prognosi riservata, ma per fortuna è fuori pericolo.