Rischio di cadute dal Belvedere: ecco le barriere contro i vandali

Ogni città ha il suo Belvedere. Un punto molto particolare, dove si possono ammirare il panorama, il mare o la montagna, qualche guglia o qualche altro punto caratteristico. Anche Druento ne ha uno ed è il sagrato della chiesa di San Michele, uno dei punti più alti della cittadina.

Un punto, però, che nel corso degli anni è diventato meta privilegiata di giovani e di teppisti, che oltre a lasciare lì cartacce, bottiglie, contenitori di alimenti, utilizzano l’area per lanciare oggetti verso le case sottostanti. Senza contare quelli che utilizzano il parapetto come un marciapiede, con pericolose passeggiate in bilico sul precipizio.

In questi anni, i cittadini di Druento si sono lamentati per il degrado nell’area antistante la chiesa di San Michele. Palazzo Civico in un primo momento aveva optato per l’installazione di una recinzione provvisoria, con griglie metalliche. «Dal punto di vista estetico, la soluzione era criticabile e lo è stata, ma è anche stato l’unico temporaneo rimedio che ha permesso di mettere in sicurezza l’incolumità delle persone, sollevando l’Amministrazione da eventuali responsabilità», spiega l’assessore Carlo Vietti.

Adesso, però, sta per essere attuato il nuovo progetto che dovrebbe risolvere definitivamente il problema, con una recinzione protettiva senza essere una barriera alla visuale del bellissimo panorama che si può vedere da San Michele. I cantieri verranno realizzati secondo quanto disposto dalla Soprintendenza e dovrebbero iniziare già nei primi mesi di questo nuovo anno. I lavori, dopo gara, sono stati affidati ad una ditta di Grugliasco, per una cifra che sfiora gli 11mila euro più il costo per la progettazione, per un totale di poco superiore ai 15mila euro.