Orbassano, domani al via il seminario “Scegliere per sé – La legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento”

Tutto può essere tolto a un uomo, tranne l’ultima delle libertà umane: poter scegliere il proprio atteggiamento in ogni determinata situazione, anche se per pochi secondi”. È del neurologo e filosofo Viktor Frankl la citazione che introduce il seminario con crediti ECM, dal titolo “Scegliere per sé – La legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento”, organizzato da “Anemos curando s’impara”, che si terrà nella sala Convegni dell’AOU “San Luigi Gonzaga” di Orbassano domani dalle 9 alle 16.15.

L’evoluzione della medicina, con i suoi indubbi risultati, ha portato a condizioni cliniche e umane mai conosciute prima nella storia umana. Le persone malate possono trovarsi a dover sostenere trattamenti molto onerosi, talvolta fonte di rischi e incertezze nei risultati oppure scelte che possono condizionare la stessa durata della vita. Ci si può anche trovare vivi, ma legati a tecniche di sostegno vitale.

In ogni condizione, qualcuno decide. La recente legge sulle DAT (chiamata anche impropriamente “biotestamento”) offre la possibilità di determinare le proprie scelte, a fronte di una decisione informata, fino a arrivare a “scelte di fine vita”. Quali sono gli ambiti di applicazione della legge? Quali sono i limiti? La legge cambia il rapporto tra curanti e persone malate?

Molti i nomi degli esperti presenti, nomi di spicco del panorama medico piemontese: ci saranno neurologi come Antonio Bertolotto (direttore del Centro di Riferimento Regionale per la Sclerosi Multipla del San Luigi di Orbassano) e Adriano Chiò (responsabile del Centro Regionale Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica delle Molinette), ma anche la giovane giurista Francesca Paruzzo, che tratterà degli aspetti giuridici, Roberto Pozzi (direttore della Cardiologia del “San Luigi”), Marcello Tucci (oncologo dell’ospedale di Orbassano), Roberto Bergia (nefrologo, ex direttore della Nefrologia e Dialisi dell’ASL di Biella) Marina Sozzi (antropologa e presidente di InFine Onlus), Eugenia Malinverni (infermiera e presidente di Luce per la Vita onlus), Paolo Mirabella (filosofo e teologo, docente dell’Università del Sacro Cuore), Luciano Orsi (bioeticista, vice-presidente della Società Italiana Cure Palliative), Carlo Della Pepa (farmacologo e docente universitario), Federica Gamna (fisiatra, presidente dell’associazione AbilityAmo), Sabrina Ambrosi (infermiera, già collaboratrice di Luce per la Vita per le cure palliative), Andrea Ferreri (medico di medicina generale e palliativista), Franco Ripa (commissario del “San Luigi”).

L’incontro, aperto a professioni ECM e non ECM, ha un costo di 35 euro che danno diritto a materiali didattici, coffee break e light lunch. È possibile iscriversi entro il 15 marzo direttamente sul portale www.ecmpiemonte.it oppure sul sito dell’organizzatore www.anemosformazione.it nell’area “Eventi formativi”.