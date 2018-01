Boato all’alba: fanno saltare la cassaforte del supermarket. Rapinatori in fuga a mani vuote

Colpo mancato in via Madre Teresa di Calcutta a Caselle

Fanno saltare la cassaforte del supermarket, ma poi qualcosa va storto e sono costretti a fuggire a mani vuote. E’ successo stamattina, all’alba, in via Madre Teresa di Calcutta, a Caselle. Intorno alle 5,30 una gang di ladri, probabilmente (ma è solo un’ipotesi di tipo investigativo) la stessa che nella notte di giovedì scorso ha fatto saltare un postamat in via Rivarolo a Mappano, arraffando diverse migliaia di euro, ha tentato di portare via la cassaforte del supermercato “Unes U2“.

LA PORTA SCAGLIATA NEL PARCO GIOCHI

E’ probabile che i balordi abbiano utilizzato polvere da sparo, forse tritolo, per mettere a segno il loro colpo. Il botto, violentissimo, sentito praticamente da tutta la cittadinanza, ha divelto la porta della cassaforte scagliandola nel vicino parco giochi, ad oltre cento metri di distanza, addirittura oltre uno dei palazzi delle case Cit. Per fortuna, a quell’ora, la zona, una delle più popolose della cittadina alle porte di Torino, era praticamente deserta altrimenti qualcuno avrebbe potuto farsi molto male.

IL COLPO E’ ANDATO A VUOTO

Il colpo è comunque andato a vuoto. Forse, chissà, i razziatori pensavano di riuscire a caricare il “forziere” a bordo di un furgone. Tuttavia qualcosa non deve aver funzionato nel loro piano dal momento che i malviventi non sono riusciti ad aprirsi un varco sufficiente per asportare la cassaforte. Da qui la decisione di fare dietrofront mollando il “malloppo”.

ARTIFICIERI SUL POSTO

Di lì a poco, sul luogo del raid sono giunti i carabinieri del locale comando stazione, spalleggiati dai militari del reparto artificieri di Torino e dai vigili del fuoco per le inevitabili operazioni di messa in sicurezza dell’area. La caccia ai ladri (mancati) è partita.