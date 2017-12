Due case in fiamme nel Canavese. A Bosconero un cane muore intrappolato nell’appartamento che brucia

I pompieri sono riusciti a domare il rogo prima che dal piano terra si propagasse al resto della struttura, ma per il cucciolo non c'è stato nulla da fare

Momenti di paura, questo pomeriggio, nel Canavese, a causa delle fiamme che hanno semidistrutto due abitazioni. Gli incendi sono divampati, rispettivamente, a Bosconero e Valperga ed in entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare i roghi.

ROGO IN VICOLO ROSSINI A BOSCONERO

A Bosconero, forse a causa di una canna fumaria difettosa, ha preso fuoco il piano terra di una palazzina di due piani. L’allarme è scattato in vicolo Rossini, poco dopo le 13. A lanciarlo, sono stati i vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dall’appartamento. Sul posto si sono precipitati i pompieri di Volpiano, Bosconero e Rivarolo Canavese. Il loro intervento ha evitato che le fiamme si propagassero fino ai piani superiori dell’edificio.

CANE MUORE INTRAPPOLATO

Purtroppo, una volta domato il rogo ed entrati nell’alloggio per mettere in sicurezza lo stabile, i vigili del fuoco si sono imbattuti in un’amara scoperta: un cucciolo di cane giaceva a terra, privo di vita, proprio dietro la porta di casa. L’animale, rimasto intrappolato nell’appartamento che bruciava, non è riuscito a mettersi in salvo.

PROPRIETARIA SOTTO SHOCK

La proprietaria, sotto shock per la perdita del cucciolo, si è sentita male ed è stata soccorsa dai camici bianchi del 118. Carabinieri e vigili del fuoco sono ora chiamati a fare luce sull’origine del rogo.

L’ALTRO INCENDIO A VALPERGA

L’altro incendio si è verificato in via Dante a Valperga, poco dopo le 16. A lanciarlo, un ragazzo, che in quel momento si trovava da solo in casa e che, pochi minuti prima, aveva acceso una stufa elettrica per riscaldarsi.

LA STUFETTA VA IN CORTO

Secondo le prime indiscrezioni, sembra che il rogo sia divampato proprio dalla stufetta che a quanto pare sarebbe esplosa improvvisamente, a causa di un corto circuito. Alla vista delle fiamme, il giovane ha chiamato i vigili del fuoco ed è corso fuori dall’appartamento per mettersi in salvo.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Le squadre di pompieri dei distaccamenti di Ivrea e Rivarolo Canavese si sono precipitate sul posto entrando rapidamente in azione con l’ausilio di un’autobotte fatta giungere appositamente da San Maurizio. Le operazioni di spegnimento sono apparse subito difficili. Praticamente ridotti in cenere buona parte degli interni ed il tetto dell’abitazione.

IL PADRE HA AVUTO UN INCIDENTE

Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. E solo il padre del giovane che ha dato l’allarme ha rischiato grosso, ma non per colpa dell’incendio. Per un folle scherzo del destino, infatti, l’uomo, una volta appresa la notizia, ha avuto un incidente stradale mentre, di corsa, faceva rientro a casa. Per lui solo un grosso spavento.

SUL POSTO ANCHE I CARABINIERI

Sul posto, con i vigili del fuoco, sono giunti anche i carabinieri del locale comando stazione, cui tocca ora procedere con gli accertamenti di rito.