Embraco, Nosiglia davanti ai cancelli della fabbrica: domani l’arcivescovo incontra i lavoratori

In 540 sono mobilitati da settimane contro il rischio di chiusura dell'azienda del gruppo Whirlpool che produce compressori per frigoriferi

Domani mattina a partire dalle 10.30, l’arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia incontrerà i lavoratori della Embraco di Riva presso Chieri di fronte ai cancelli della fabbrica. Da settimane i 540 lavoratori sono mobilitati contro il rischio di chiusura dell’azienda del gruppo Whirlpool che produce compressori per frigoriferi.

LA CHIESA VICINA AI LAVORATORI

Nosiglia ha aderito alla richiesta della rappresentanza sindacale unitaria per esprimere concretamente e visibilmente la solidarietà sua e la vicinanza di tutta la Chiesa torinese ai lavoratori e alle loro famiglie, esposti al rischio del licenziamento senza nemmeno poter accedere ai meccanismi di sicurezza sociale previsti da normative e contratti. Secondo le informazioni a disposizione infatti l’azienda non ha ancora presentato alcun piano industriale: se non lo farà nei prossimi 60 giorni rimarrà solamente la strada dei licenziamenti collettivi, senza possibilità di ricorso né alla cassa integrazione straordinaria né ai contratti di solidarietà.

LE RAGIONI DEL “DISIMPEGNO”

Le ragioni del disimpegno da parte della proprietà sarebbero da ricercarsi nel minor costo del lavoro che Whirlpool potrebbe spuntare in nuovi stabilimenti in Brasile, Cina, Europa dell’Est. Ma è proprio questo tipo di globalizzazione senza regole – osservano i sindacati – a determinare l’impoverimento progressivo dell’apparato industriale italiano. Al presidio di domani saranno presenti anche i parroci delle parrocchie del Chierese.