Il forte vento alimenta l’incendio: distrutti i tetti di due case nel Torinese [FOTO]

Due case devastate dalle fiamme a causa del forte vento. E’ successo a Settimo Vittone, nel Torinese. L’incendio si è sviluppato intorno alle 13 sul tetto di un’abitazione per poi estendersi su quello di una casa attigua. Nello stesso piazzale è collocata anche la caserma dei carabinieri, che non è stata intaccata dal rogo.

SOLO TANTA PAURA.

Per fortuna non si registrano feriti, né intossicati: i due edifici sono stati poi sgomberati in via precauzionale dai vigili del fuoco, ancora alle prese con le operazioni di spegnimento. L’incendio è stato talmente furioso da distruggere oltre cento metri quadrati di superficie.