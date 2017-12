In auto con un falso lampeggiante e una pistola scacciacani: 19enne denunciato

Si aggirava per le strade di Castellamonte (Torino) a bordo di una autovettura sulla quale aveva applicato un lampeggiante simile a quello utilizzato dalle forze di polizia. Si tratta di un 19enne romeno, denunciato a piede libero alla procura di Ivrea (Torino), dai carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e della stazione di Castellamonte.

AVEVA ANCHE UNA SCACCIACANI

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato anche in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Lampeggiante e pistola sono stati sequestrati e per il 19enne è scattata una denuncia in stato di libertà per possesso di segni distintivi contraffatti e strumenti che riproducono armi.