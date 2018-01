I ladri le rubano la Fiat Multipla ma la ritrova grazie a Facebook

Le rubano la macchina, ma la ritrova grazie al “tam tam” sui social network. Il fatto è successo in borgata Santa Maria, a Moncalieri, il 2 gennaio scorso, all’indomani dei festeggiamenti di Capodanno. Un giorno di vacanza e relax per molti, ma non per Paula, proprietaria di una Fiat Multipla che aveva parcheggiato in strada Colombetto, dietro ai campetti da rugby.

Qualcuno nella notte, ha portato via la vettura dopo aver trafficato per un po’ accanto alla portiera. Probabilmente i ladri erano in cerca di pezzi di ricambio e, per non farsi mancare nulla, hanno deciso di portare via l’auto che, per altro, aveva già una portiera rovinata. La segnalazione del furto era stata fatta anche alla polizia locale da cittadini che avevano visto i malfattori, ma della macchina si erano ormai perse le tracce.

«Chiunque la veda è pregato di contattarmi – aveva scritto la donna su Facebook, riferendo anche il numero di targa -. Sono già disoccupata ed ora anche senza auto… E c’è anche mia suocera al pronto soccorso».

Un appello che non ha lasciato indifferente i membri del gruppo “Sei di Moncalieri se…”, fruttando quasi cinquecento condivisioni su vari profili personali e in gruppi collegati. In molti hanno cercato la Multipla azzurra e infine è arrivata la buona notizia: a una decina di giorni dal furto la macchina è stata ritrovata ieri con qualche ammaccatura in più ma tutta intera.

A notarla un’altra utente del web, che l’ha vista parcheggiata proprio sotto casa e ha avvertito subito la legittima proprietaria. «Volevo comunicare a tutti gli iscritti che grazie alle condivisioni la mia auto è stata ritrovata. Ringrazio moltissimo tutti voi: il social network, se usato in modo corretto, è molto utile e questi episodi lo confermano».