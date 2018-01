Moncalieri, perde 300 euro alle slot machine e vuole spaccarle: denunciato

Nei guai per danneggiamento

E’ successo a Moncalieri (Torino) in un centro scommesse, dove un uomo di 50 anni ha avuto una crisi di nervi e dopo aver danneggiato a pugni una slot machine, ha minacciato di andare a prendere un’ascia per distruggerla.

L’INTERVENTO DELLA FINANZA

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza, davanti alla quale l’uomo ha ammesso le sue responsabilità sostenendo che la macchina fosse stata manomessa poiché in un pomeriggio non aveva vinto nulla. Le “fiamme gialle“, una volta riportato a fatica l’uomo alla ragione, lo hanno denunciato per danneggiamento.