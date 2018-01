Un 78enne muore nella sua abitazione in via Visone a Moncalieri

Tragedia in provincia di Torino e precisamente a Moncalieri. Un 78enne è morto a causa di un incendio divampato nel suo appartamento, sito in via Visone 6.

Pare che a far scoppiare il rogo sia stato il frigorifero a incasso. Il pensionato non sarebbe riuscito ad alzarsi dalla poltrona e sarebbe morto per asfissia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio.