Il pm chiede quattro condanne per il crollo alla scuola Rodari

Il controsoffitto vicino alla lavagna crolla, una bimba di nove anni viene colpita, due suoi compagni vengono sfiorati dalle macerie, nella quarta A della scuola Rodari di Nichelino si scatena il panico.

È il primo pomeriggio dell’11 ottobre 2016 e un anno e mezzo dopo il processo quell’incidente volge al termine.

Ieri, il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo ha chiesto quattro condanne da sei a dieci mesi di reclusione, nella prossima udienza sarà letta la sentenza. Sul banco degli imputati, ci sono tre componenti dell’ufficio tecnico del Comune: un ingegnere e responsabile del procedimento legato ai lavori, un geometra e direttore dei lavori e un architetto e direttore del contratto sulle indagini legati ad eventuali criticità della struttura.

Devono rispondere di crollo e lesioni colpose in concorso con una quarta persona, il geometra dell’azienda che aveva svolto materialmente i lavori. Tutti, con i loro avvocati, hanno cercato di dimostrare che quanto accaduto fosse imprevedibile e sostenuto che l’incidente, per le modalità in cui è avvenuto, sia sanzionabile al massimo con una contravvenzione.