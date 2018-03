Nichelino, dal cavalcavia sotto la tangenziale piovono calcinacci: il sottopasso diventa off-limits

Per fortuna, tragedia non è stata. Ma se quei calcinacci che si sono distaccati cadendo sull’asfalto avessero centrato un’auto in transito, chissà come sarebbe andata a finire.

E’ successo, oggi, a Nichelino, dove dei calcinacci sono piovuti giù dal cavalcavia sotto la tangenziale che collega via Brescia a via Giovanni da Verazzano.

Ad accorgersi di quanto accaduto, una pattuglia della polizia municipale che ha transennato e chiuso il sottopasso. I lavori di messa in sicurezza dovrebbero partire subito e durare pochi giorni.