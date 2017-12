Perde il controllo dell’auto e si schianta nel fossato. Muore mentre la soccorrono

La donna è spirata non appena l'elicottero che la trasportava al San Giovanni Bosco di Torino è atterrato. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarla

Tragedia, la notte scorsa, a Valperga dove una donna di 69 anni ha perso la vita dopo essersi schiantata al volante della sua auto. E’ successo lungo la provinciale che da San Ponso conduce a Salassa, proprio di fronte alla “Nuova Agraria“, ai confini con Busano.

SOCCORSA E TRASPORTATA IN OSPEDALE

La malcapitata, Anna Francesca Enrico, a quanto pare, era appena uscita da un centro commerciale quando, per motivi ancora in corso di accertamento (forse un malore), ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è andata a schiantarsi in un fossato ai margini della carreggiata.

IL QUADRO CLINICO PEGGIORA

In un primo momento le sue condizioni non erano sembrate particolarmente gravi. La 69enne, infatti, è stata soccorso dal personale del 118 e trasportata in ospedale a Cuorgnè. Qui, però, il quadro clinico è improvvisamente peggiorato sembra a causa di complicazioni cardiache.

I MEDICI NON HANNO POTUTO FARE NULLA PER SALVARLA

Si è pertanto deciso di trasferirla d’urgenza al San Giovanni Bosco di Torino a bordo di un elicottero. Purtroppo Anna Francesca Enrico è spirata non appena il velivolo che la trasportava è atterrato: nulla hanno potuto fare i medici che l’assistevano, per salvarle la vita.