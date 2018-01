Sangue sulla provinciale: auto sbanda e si schianta contro un albero, muore 23enne di Torino

Il giovane non ha avuto scampo: è deceduto sul colpo. Grave la ragazza che viaggiava con lui

Sangue sull’asfalto nel giorno delll’Epifania. Un giovane di 23 anni residente a Torino, è morto oggi sulla provinciale 590 a Castagneto Po: era alla guida di una Fiat Punto che ha sbandato all’ingresso del paese e ha terminato la propria corsa andando a schiantarsi contro un albero.

LUI E’ MORTO SUL COLPO, GRAVE UNA RAGAZZA

Per il 23enne non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. Ferita gravemente una ragazza che viaggiava in auto con lui. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso, chiamati a fare luce sull’accaduto.