Sigarette alla marijuana: 18enne beccato in stazione a Rivarolo. Scatta la denuncia

Il giovane è stato intercettato dai carabinieri. In un sacchetto aveva altri nove grammi di droga

I carabinieri di Rivarolo hanno denunciato un 18enne peruviano, residente a Torino, per detenzione di droga. Il giovane è stato sottoposto a un controllo alla stazione ferroviaria di Rivarolo dove è stato trovato in possesso di quattro sigarette artigianali contenenti un mix di tabacco e marijuana. Altri nove grammi di droga sono stati recuperato in un sacchetto di plastica.