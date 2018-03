Sonia Gandhi “litiga” per la nuova biblioteca e si riprende la statua

La biblioteca non sarà intitolata a Pandit Jawaharlal Nehru così Sonia Gandhi, nipote dello statista indiano, si riprende il busto che qualche anno fa aveva donato alla città. La decisione è stata presa da Sonia Gandhi, moglie di Rajiv Gandhi di cui Jawaharlal Nehru era il nonno, pochi giorni fa, quando ha appreso la notizia che la biblioteca cittadina verrà intitolata al cardinale Carlo Maria Martini. Un luogo destinato alla cultura per eccellenza, la cui inaugurazione avverrà a breve previa la fine del trasloco dal vecchio edificio, diviene così motivo di un piccolo, seppur fastidioso, “incidente diplomatico”.

Il busto volerà in India lasciando a bocca asciutta l’amministrazione comunale, ma il sindaco Eugenio Gambetta, però, racconta una storia leggermente diversa. «Quando ci è stato donato il busto di Nehru, nel 2013, dissi a Sonia Gandhi che avremmo intitolato al nonno di Rajiv una sala sita al piano seminterrato della struttura – spiega -. Avevamo già da tempo pensato di dedicare la biblioteca al cardinale Martini e c’è anche una delibera che risale a quegli anni che contiene queste specifiche». Incidente diplomatico o difetto di comunicazione che sia, sbiadisce così la possibilità di rinsaldare quello che tra Orbassano e la famiglia Gandhi, può definirsi un rapporto di vecchia data.

Sonia Maino, moglie di Rajiv Gandhi, si era trasferita a Orbassano all’età di tre anni con il papà Stefano e la mamma Paola e in città il padre aveva avviato un’impresa edile. Dopo gli studi superiori, Sonia si era recata in Inghilterra per studiare l’inglese e proprio lì aveva conosciuto Rajiv Gandhi – figlio di Indira Gandhi e in seguito primo ministro dell’India – quando questi era studente all’Università di Cambridge. I due si sposarono nel 1968, dopodiché Sonia si stabilì in India per poi prendere la cittadinanza per naturalizzazione nel 1983.

Il suo impegno politico iniziò solo nel 1998, diversi anni dopo l’assassinio del marito, quando assunse la guida dell’Indian National Congress. La sua carriera è stata spesso osteggiata dagli oppositori per via delle origini straniere. Ciò non ha impedito che nel 2010 venisse rieletta per la quarta volta presidente dell’Indian National Congress. Nel 2013 fu anche contestata per aver rilasciato pesanti dichiarazioni sull’atteggiamento dell’Italia nella vicenda dell’arresto dei due marò da parte dell’India.

«Quando ci è stata comunicata la decisione di portar via la statua, purtroppo, non abbiamo potuto fare altro che prenderne atto anche se con rammarico – conclude il sindaco -. Da parte nostra, però, voglio assicurare che siamo stati sempre molto chiari».