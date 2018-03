Studentesse molestate in strada, un 25enne nel mirino della polizia

Sono a una svolta le indagini della polizia di Ivrea sui casi di molestie alle studentesse minorenni. Secondo gli inquirenti e la Procura, che al momento però non avrebbe ancora emesso nessun provvedimento, potrebbe essere un 25enne eporediese l’uomo che nell’ottobre dello scorso anno a Ivrea molestò, in due episodi distinti, due ragazzine di 13 e 14 anni tentando con loro un approccio sessuale, evitato solo grazie alle resistenze delle vittime stesse.

Gli agenti sono arrivati al giovane dopo mesi di indagini e attività fatta di appostamenti, dell’ascolto di testimonianze, della visione delle telecamere della zona e di un esame delle persone con precedenti simili. Alla fine hanno proceduto anche a una perquisizione dell’appartamento dove vive il 25enne e ora potrebbe per lui esserci un provvedimento giudiziario.

Tutto era cominciato nell’ottobre dello scorso anno, con una tredicenne che aveva riferito ai genitori di essere stata avvicinata da un uomo che aveva provato un approccio violento, ma lei si era sottratta dandosi alla fuga. Qualche giorno più tardi in commissariato si era presentata una ragazzina di 14 anni, che aveva raccontato alla polizia come un pomeriggio nella zona di via Cardinal Cagliero, nei pressi dell’ospedale, un uomo l’avesse avvicinata prendendola con forza per la mano e cercando di portarla a toccargli i genitali. Anche lei si era divincolata scappando.

All’inizio, anche in base ad alcuni elementi, gli inquirenti avevano seguito la pista dello straniero, pensando che l’uomo potesse essere un migrante. Con il passare delle settimane, mano a mano che il quadro si faceva più dettagliato, è emerso però che si trattava probabilmente di un giovane venticinquenne italiano. La Procura si sta muovendo in questo caso con molta cautela, ma sembrerebbe aver finalmente individuato il misterioso molestatore che nei prossimi giorni potrebbe essere chiamato a difendersi dalle accuse.