Topi d’appartamento scatenati: svaligiata la casa della sindaca di Brusasco

I ladri hanno portato via gioielli ed altri oggetti di valore ma non hanno toccato i doni sotto l'albero

Topi d’appartamento scatenati. Non si ferma l’ondata di “furti” che da qualche giorno sta “martoriando” le abitazioni del Chivassese. Sarà solo una coincidenza, ma finora ad essere finiti nel mirino è toccata principalmente agli alloggi dei vip, in particolare quelli abitati dai politici.

ALTRI COLPI NEL CHIVASSESE

I ladri hanno già colpito a Cavagnolo, Verrua Savoia, San Benigno Canavese e Brandizzo. E ieri, vigilia di Natale, hanno messo nel mirino la casa della sindaca di Brusasco, Luciana Trombadore.

I LADRI NELLA CASA DEL SINDACO

I ladri sono entrati nell’abitazione della donna, in via Marconi, approfittando dell’assenza del primo cittadino la quale, al suo rientro, ha trovato l’appartamento messo sotto sopra. I malviventi hanno potuto agire indisturbati portando via solo alcuni gioielli ed altri oggetti dall’alto valore affettivo per la proprietaria. Stranamente non sono stati toccati i regali di Natale posti sotto l’albero.

SUL CASO INDAGANO I CARABINIERI

L’episodio, come tutti quanti gli altri, è stato denunciato ai carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Non è chiaro se a mettere a segno i colpi, finora, sia stata una sola banda organizzata o se i topi d’appartamento possano essere più persone che magari agiscono senza alcun coordinamento tra loro.