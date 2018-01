Fermati per guida spericolata: coppia torinese era in possesso di hashish

Il controllo avvenuto in via Giaveno ad Avigliana. Entrambi arrestati

Due italiani, un uomo e una donna, di 50 e 42 anni, sono stati arrestati, a seguito di un controllo, dal personale della squadra mobile, attirata dal comportamento imprudente alla guida del conducente.

Entrambi sono stati fermati in via Giaveno ad Avigliana. Nell’auto sulla quale viaggiavano i poliziotti hanno trovato due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a Coazze, sono stati trovati e sequestrati altri sei panetti di hashish per un peso complessivo di 600 grammi.

Oltre all’occorrente per il confezionamento delle dosi, in casa, sono stati rinvenuti altri 40 grammi di stupefacente occultati in diversi contenitori. A carico del 50enne sono, inoltre, emersi anche dei precedenti.