LA TRAGEDIA. Sestriere, albero caduto blocca l’ambulanza: 70enne muore a bordo

Tragedia a Sestriere. Una donna di 70 anni, colpita da emorragia celebrale, è morta la scorsa notte mentre stava andando in ospedale.

Nel corso del tragitto, però, l’ambulanza è rimasta bloccata a causa di un albero caduto a causa dell’abbondante nevicata, che ha provocato anche una valanga.

Lo stop è stato fatale per l’anziana, che è deceduta in ambulanza, nonostante i vari tentativi di rianimarla. A bordo era presente un medico. Il verbale del 118 è stato consegnato all’ospedale di Susa.

Queste le parole di Carlo Florindi, presidente della Croce Rossa di Bardonecchia. “I tempi erano strettissimi. Dovevamo arrivare in ospedale in 15’, tempistica difficile anche con la strada pulita. Purtroppo dopo essere saliti al Sestriere abbiamo trovato la via bloccata”.

L’Asl To3 ha comunque avviato le verifiche del caso per accertare i tempi del soccorso