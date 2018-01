Sestriere, dopo la valanga la situazione migliora. Coinvolto anche Sorrentino, portiere del Chievo

Va via via migliorando la situazione di pioggia e neve, che oggi ha messo in serie difficoltà il Piemonte. A Sestiere non nevica più, ma la situazione resta critica per gli oltre due metri raggiunti dal manto nevoso.

Non piove più nemmeno a Torino, come ne resto della pianura. Nella notte è prevista una diminuzione delle temperature e domani sarà una giornata più fresca, seppure con valori al di sopra della media del periodo.

BLOCCATO ANCHE IL PORTIERE DEL CHIEVO. Anche il portiere del Chievo Stefano Sorrentino è rimasto bloccato nell’hotel per via della valanga della scorsa notte.

Il calciatore, che si sta godendo una vacanza per la pausa del campionato, ha pubblicato un video su Twitter per testimoniare gli effetti del maltempo e le auto sommerse. “Siamo stati senza corrente, bloccati in hotel, però stiamo bene” ha dichiarato il portiere del Chievo.