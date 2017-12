Le donne sono state fermate grazie alla segnalazione di alcuni residenti che le avevano viste gironzolare con fare sospetto in strada

Intercettate dai carabinieri in via Cuneo a Nichelino

Tre donne tra i 23 e i 31 anni, residenti nel campo nomadi di strada dell’Aeroporto a Torino, sono state denunciate dai carabinieri di Nichelino per possesso di oggetti utilizzati per scassinare le serrature.

I RESIDENTI DANNO L’ALLARME

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo di prevenzione dei reati contro il patrimonio, le hanno intercettate in via Cuneo, grazie alla segnalazione di alcuni residenti della zona che le avevano viste gironzolare con fare sospetto, per alcuni stabili.