Provò a curare tumore con erbe e sedute psicologiche: a processo dottoressa spagnola

Aveva provato a curare un neo con trattamenti a base di erbe e attraverso sedute finalizzate a rimuovere presunti blocchi psicologici della paziente, una donna torinese poi morta nel 2014 a 53 anni proprio perché quel neo nel frattempo si trasformò in un tumore.

Per questo motivo è stata rinviata a giudizio, Maria Gloria Alcover Lillo, 65enne dottoressa spagnola seguace delle controverse teorie del tedesco Hamer: il processo comincerà il prossimo mese di dicembre.

Per la stessa vicenda è già stata condannata un’altra dottoressa, Germana Durando, che ha rimediato due anni e sei mesi in primo grado e che spera in una revisione della sentenza in appello, fissato per ottobre.

La nuova tranche del processo ha preso le mosse dalla denuncia di un avvocato di parte civile, Marino Careglio: le indagini hanno consentito di accertare come la Alcover Lillo, iscritta all’ordine dei medici di Modena, fosse maestra e punto di riferimento per la Durando.