E’ psicosi antenne alle Vallette: «Non vogliamo più i ripetitori»

Il caso più recente è quello di via Pietro Cossa 293, in borgata Frassati, con i cittadini a protestare e ad esprimere la loro contrarietà all’installazione di due ripetitori. Una psicosi, quella delle antenne, che ora tocca anche il quartiere Vallette. Nel mirino il cantiere del civico 50 di corso Ferrara. Sul controviale adiacente al curvone che porta in via delle Primule sono in corso i lavori per la costruzione di un ripetitore. «E’ una fonte di inquinamento elettromagnetico – raccontano i cittadini della zona -. Questa costruzione andrebbe fatta lontano dal centro abitato e non a due passi dalle case popolari. Speriamo che i gestori cambino idea».

Dal caso di via Centallo, nel quartiere Barca, a quello di piazza Ghirlandaio, in Barriera di Milano. La psicosi antenne torna ancora una volta a scuotere Torino. Al coro dei no si è unito anche il Circolo Legambiente l’Aquilone. «È noto che le antenne – spiega il presidente, Armando Monticone – producono campi elettromagnetici che possono essere dannosi per la salute. Per questo pensiamo sia arrivata l’ora di disciplinare le installazioni». In zona, infatti, si era già verificato un caso recente. Risalente al 2011. Con tanto di protesta degli inquilini del vicino civico 280. Senza dimenticare la protesta dei drappi di cinque anni fa in piazza Ghirlandaio. E le 350 firme raccolte in pochi giorni dai residenti del quartiere. Mentre in via Centallo, sempre in Sesta circoscrizione, la battaglia delle famiglie contro i ripetitori è andata avanti, seppur inutilmente, per molti anni. In corso Ferrara, invece, la speranza è quella di risolvere il problema alla radice.