Psicosi coronavirus, Torino città fantasma: commercio e turismo in ginocchio [FOTOGALLERY]

L'Ascom: "Da domenica calo del 50% degli incassi". Raffica di cancellazioni negli alberghi. Piazza San Carlo, via Roma e il mercato di Porta Palazzo vuoti

Turismo e commercio in ginocchio, a Torino, a causa della psicosi coronavirus. Questa mattina, in Prefettura, si è svolto un tavolo per affrontare la questione, cui ha partecipato anche la sindaca Chiara Appendino.

Immediate le ripercussioni dopo i primi casi di covid-19 nel capoluogo piemontese. L’Ascom parla “di dati allarmanti. Da domenica a oggi si è registrato un calo del 50% degli incassi”. Ne risente il turismo, con prenotazioni cancellate a raffica negli alberghi. “Si procede a una media del 40-50% di cancellazioni al giorno” ha spiegato il presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio.

Clienti spariti anche nel caratteristico mercato di Porta Palazzo. La città è vuota: in piazza San Carlo, piazza Castello e via Roma regna la desolazione. Pochissime persone in metro e sui bus.