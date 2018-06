Psicosi rom in Barriera e Mirafiori: «I camper zingari sono ovunque»

Qualcuno giura di averli avvistati in lungo Stura Lazio, altri segnalano accampamenti nuovi di zecca in corso Corsica e in mezza Mirafiori Sud. Ma non mancano nemmeno i camper di via Monteverdi o gli irriducibili di corso Cosenza.

Sgomberati da corso Tazzoli, dopo i controlli da parte dei vigili del fuoco e l’ok della Città, 130 rom dell’ormai ex campo nomadi abusivo hanno preso armi e bagagli e trovato riparo tra vecchi e nuovi insediamenti di fortuna.

Questo, almeno, è quanto sostengono i residenti che da Vallette a Mirafiori Sud hanno lanciato, nelle ultime 48 ore, svariati segnali di insofferenza. Tutti più o meno giustificati, perché se da un lato il via vai dei camper è cosa nota dall’altro nessuno sa esattamente dove siano finiti gli zingari che per 13 anni hanno trovato casa nel Centro Europa. Tra dissapori con i residenti, roghi e degrado.

