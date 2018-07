Pubblica annunci per incontri hard. Il prete ricattato dal falso poliziotto

Facevano soldi sfruttando le “debolezze” altrui, utilizzando i siti di incontri erotici per individuare le prede da spennare. Uomini insospettabili che sui quei portali pubblicavano annunci per trovare partner con cui consumare piacevoli momenti a tinte hard. E vizi inconfessabili che per una banda sgominata da un’inchiesta dei carabinieri di Nuoro diventavano l’occasione per truffare le vittime, talvolta ricattandole per non rilevarne i segreti più intimi.

