Pubblica video per documentare il frastuono sotto casa di notte: aggredito

Trauma cranico e frattura del naso per un 43enne di Borgo Vittoria, a Torino: "Erano in sei"

Aggredito l’uomo di 43 anni che aveva pubblicato su Facebook un video per documentare il frastuono di alcune persone in piena notte sotto la sua abitazione, a Torino: è stato lo stesso 43enne a raccontarlo, riferendo che l’aggressione è avvenuta in via Chiesa della Salute, nella zona di Borgo Vittoria.

L’uomo ha spiegato di essere stato malmenato e preso a pugni da almeno quattro persone mentre altre due stavano a guardare, e di essere stato poi soccorso, a pestaggio finito, da due uomini di origine pakistana arrivati da un negozio vicino.

Grazie al loro intervento l’uomo è riuscito a salire in macchina, a contattare i carabinieri e a raggiungere l’ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e la frattura del naso, con prognosi di dieci giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri, anche se l’uomo non ha ancora presentato una denuncia formale.