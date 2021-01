Pubblico finto non si ammala

“Fatta la legge trovato l’inganno”. Proverbio ritagliato su misura per noi italiani, maestri delle scappatoie. Quando durante l’ultima guerra il governo di Salò vietò la circolazione notturna a bici e moto per impedire spostamenti rapidi ai partigiani, la domanda fu la solita: “cosa si intende per bici e cosa per moto?”. In Italia non puoi legiferare senza il “cosa si intende per”. Devi sempre precisare. Per quello abbiamo 150mila leggi in vigore contro le 15mila della Francia, le 5.500 della Germania e le 3mila dell’UK. E allora fu deciso di vietare la circolazione ai veicoli a due ruote. Immediatamente gli italiani applicarono alle loro bici una rotellina laterale come quelle dei bambini. Il loro così diventava un veicolo a tre ruote, e poteva circolare. Il bello fu che ai posti di blocco i tedeschi, precisi come sempre, li lasciavano passare. Ora che i cinema e i teatri sono chiusi per Covid perché gli spettatori, pur seduti a debita distanza, potrebbero infettarsi a vicenda, è subito scattato per il Festival di Sanremo il “cosa si intende per teatro? Cosa si intende per spettatori”? Ed ecco la furbata di battezzare l’Ariston “studio televisivo”, dove il pubblico è composto da “figuranti” pagati che fanno parte del cast come le comparse sui set delle fiction (che infatti si continuano a girare). Insomma, pagheranno gli spettatori in sala invece di farsi pagare. Poi magari qualche “agenzia di collocamento” aumm’aumme farà pagare (in nero) ogni fanatico che vorrà ad ogni costo vedere il festival dal vivo, e lo assumerà come comparsa. Tutto a posto, tutto aggirato. Fatta la legge, trovato l’inganno. Che però sempre inganno rimane. Siamo italiani.

collino@cronacaqui.it