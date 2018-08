Pugnale di 20 centimetri nel borsello: 34enne denunciato a Torino

Un uomo di 34 anni, di nazionalità italiana, è stato denunciato oggi a Torino dagli agenti della polizia municipale perché nel borsello trasportava un pugnale lungo 20 centimetri, con tanto di lama bifilare a punta.

La singolare scoperta è avvenuta nel corso di un controllo di routine in via Artom, all’angolo con via Panelli, durante il quale l’uomo ha mostrato segni di eccessiva preoccupazione e insofferenza.

Il 34enne vanta diversi precedenti per rapina ed era accompagnato in auto da un amico. A seguito della denuncia ai suoi danni rischia una condanna da sei mesi a due anni di reclusione e un ammenda da mille a 10mila euro. Il pugnale è stato sequestrato.