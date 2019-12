Pugni ai vetri e insulti all’autista: banda di baby bulli ferma il bus

Hanno aggredito verbalmente l’autista di un bus Gtt e sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare le acque ed evitare che la situazione degenerasse ancora.

I protagonisti della vicenda sono sette ragazzini minorenni di Piossasco che sabato hanno preso il pullman di mezzanotte e dieci della linea 1510 che collega Torino a Cumiana.

Il gruppetto ha iniziato praticamente subito a fare rumore disturbando gli altri passeggeri, in tutto una trentina, e alcuni dei ragazzini si sono messi anche a tirare dei pugni sui vetri. Un comportamento che ha spinto l’autista a richiamarli e fare loro una bella tirata di orecchie, credendo di risolvere il problema e placarli. La sua ramanzina però ha suscitato una reazione violenta: i sette lo hanno aggredito verbalmente, dicendogli di tutto, e non volevano proprio calmarsi.

Il guidatore ha quindi provato a chiamare la polizia, ma gli agenti in quel momento erano impegnati, quindi si è rivolto ai carabinieri, visto che il tragitto del bus passava proprio vicino alla stazione di Orbassano. Qui i militari attendevano già l’arrivo del pullman per salire e schedare i sette: hanno preso le loro generalità e fatto delle fotografie.

Molto probabilmente per il loro comportamento scatterà una denuncia, perché l’autista intende far conoscere la vicenda ai genitori. I ragazzini coinvolti sono volti noti, perché prendono il pullman al mattino per andare a scuola a Pinerolo.

«Le aggressioni agli autisti sui bus sono un problema diffuso, anche su questa linea, ma da un paio di settimane la situazione si era calmata, sino a sabato…» commenta Gianni Diano, sindacalista Rsu della Fit Cisl in Gtt, che si occupa del settore extraurbano.

Il problema è stato posto dal sindacato a livello nazionale, ma non solo: «Abbiamo informato anche la Gtt, chiedendo dei provvedimenti per garantire la sicurezza dei guidatori e dei passeggeri – spiega Diano -. Per esempio si potrebbe mettere un controllore, che affianchi l’autista, per corse “delicate” come questa. Ma purtroppo l’azienda ha respinto la proposta per ragioni economiche».