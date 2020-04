Pugni, sputi e testate contro volante della Polizia dopo aver ricevuto una multa: arrestato

Caos nella mattinata di mercoledì in corso Tassoni a Torino. Un uomo, 43enne italiano, ha aggredito con pugni, sputi e testate gli agenti di una Volante. Una volta bloccato è stato arrestato e sanzionato.

IL MOTIVO: LA MULTA RICEVUTA IL GIORNO PRIMA

E’ accaduto intorno alle 6. Il 43enne si trovava alla fermata dell’autobus e, alla vista della pattuglia, ha iniziato a gesticolare come per attirare l’attenzione. Ha quindi dato in escandescenze davanti ai poliziotti, per una multa, secondo lui ingiusta, ricevuta il giorno prima. Il diverbio è sfociato poi in una zuffa e l’uomo, una volta fermato, è stato portato negli uffici della Questura. Il malvivente aveva precedenti di Polizia e questa volta per lui sono scattate le manette per violenze e minacce a pubblico ufficiale.