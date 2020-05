Da Pulici a Bruno. «Tutti sul balcone per gli Invincibili»

Silenzio assordante. Lunedì, Superga si presenterà come tutti gli anni: il luogo della memoria e della commemorazione, per rendere omaggio agli Invincibili per la 71esima volta. Eppure, non sarà come tutti gli anni. Il coronavirus non permetterà il pellegrinaggio di migliaia di tifosi che ogni 4 maggio salivano al colle, non permetterà che davanti alla lapide si senta forte la voce del capitano che scandisce i nomi dei caduti e la tromba che suona “Il silenzio”. Non ci sarà il bandierone che sventola davanti alla basilica con il volto di Valentino Mazzola, non ci saranno tantissimi bambini che mentre salgono sul colle chiedono ai papà e ai nonni la vera storia del Grande Torino. Sarà un 4 maggio diverso, anche se mai come in questa occasione la gente granata rispetterà il vero motto dell’emergenza sanitaria: distanti ma uniti.

