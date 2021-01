Pulisce una pistola ma fa partire un colpo che raggiunge casa dei vicini: 70enne denunciato

Il proiettile si è conficcato in un mobile della cucina dell'abitazione (ad 80 metri di distanza): nessun ferito

Attimi di paura nella serata di ieri ad Orbassano, nel torinese. Un 70enne ha fatto partire infatti un colpo da una pistola che stava pulendo in casa: lo sparo ha raggiunto l’abitazione dei vicini e si è conficcato in un mobile, il tutto davanti ai presenti in casa, increduli ma illesi.

I proprietari di casa, a circa 80 metri dal luogo dal quale è partito il colpo, hanno subito avvertito i carabinieri di Moncalieri, che sono giunti sul posto per effettuare i rilievi. Dopo aver ricostruito la traiettoria e individuato il responsabile, i militari hanno denunciato il 70enne, che ha spiegato poi la sua dinamica dei fatti. Pochi dubbi sull’involontarietà del gesto: l’uomo ha fatto vedere agli agenti il foro presente nella finestra di casa e creato dal proiettile partito per sbaglio durante la pulizia.