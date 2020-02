Tra pulitour e raccolte fondi: «L’ambiente al primo posto»

Galeotta fu la passione per gli animali. Anche da un’area cani può nascere un comitato, quando le persone che incontri ogni mattina e pomeriggio insieme ai loro quattro zampe iniziano a diventare tue amiche. Da lì a formare un’associazione, il passo è breve. Così è successo in corso Salvemini, dove la maggior parte dei membri del comitato “Mi fido di te Palatucci” condivide l’amore per i cani. Tant’è che alla nascita, due anni fa, gli obiettivi dichiarati erano “promuovere iniziative per salvaguardare gli animali e le aree verdi della circoscrizione Due”. Un comitato “green”, insomma, focalizzato sulle tematiche della cultura ambientale e del rispetto degli animali.

«In due anni i membri sono diventati un centinaio», spiega Silvio Lanfranco, capo del comitato. E tante iniziative sono state messe in pratica. Ad esempio “Quattro zampe in cascina”, la mostra alla cascina Giajone dove gli artisti avevano esposto quadri e fotografie. I soggetti? Ovviamente gli animali. Cani, gatti e non solo, immortalati su uno sfondo ritraente la cascina Giajone o altre zone del quartiere. E poi i pulitour, organizzati periodicamente per restituire decoro al parco di corso Salvemini.

Mentre in corso Allamano si collabora con l’Anpi di Grugliasco e con i ragazzi del Barocchio per salvaguardare la targa in memoria di Lorenzo Orsetti, per tutti “Orso”, combattente anti-Isis morto nei combattimenti in Siria a marzo 2019. Domani, a partire dalle 9, tutti potranno vedere l’associazione all’opera al Palatucci, per la verniciatura delle panchine in preparazione del concorso “Panchine in musica”, ideato insieme alla circoscrizione Due.

Concorso che consiste nel progettare e realizzare la decorazione di una panchina pubblica a partire da un tema musicale. Per partecipare c’è ancora tempo fino al 10 marzo. Nel frattempo, l’area cani di cui sopra non è più malmessa come un tempo. E il merito è del comitato, che autofinanziandosi tappa le buche e ripara i danni.