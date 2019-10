Puntano il coltello alla gola di una donna e rubano oro e gioielli che aveva in casa

Attimi di paura per una donna che si è trovata ostaggio di due rapinatori che l’hanno minacciata, puntandole un coltello alla gola. La rapina è stata portata a compimento in un’abitazione di via Amendola a Villafranca Piemonte. Una via poco lontana dal centro del paese e che parte da piazza Santa Maria Maddalena e arriva a via Aldo Moro, dove ci sono i campi di calcio e di tennis, verso il confine con Moretta.

I malviventi sono entrati in azione in piena mattina, verso le 10,30. Il loro viso era travisato da un passamontagna per non farsi riconoscere. Hanno puntato l’abitazione al piano rialzato dove vive una famiglia di origine marocchina. Non si sa se i due pensassero che la casa fosse sgombra e che ci fosse quindi il via libera per un furto indisturbato, oppure non si sono posti il problema e hanno agito ugualmente. Quando i malviventi si sono introdotti, passando dal balcone, hanno trovato la proprietaria dell’abitazione, una donna di 53 anni, sola in casa. Uno dei due banditi l’ha bloccata, puntandole un coltello alla gola, mentre l’altro le ha sfilato la catenina d’oro dal collo e ha raccolto altri monili e oggetti preziosi che si trovavano in casa. Infine, la fuga. I due parlavano italiano e non hanno infierito sulla vittima, che ha vissuto minuti interminabili di terrore con quella lama sul collo e senza poter chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villafranca Piemonte e di Pinerolo, che stanno svolgendo approfondite indagini per risalire all’identità dei due rapinatori.

Le modalità del colpo, in piena mattina e l’uso del coltello, hanno preoccupato e scosso diversi abitanti del paese. Quest’episodio segue la recente rapina all’ufficio postale di via Valmaggi ad Abbadia Alpina, frazione di Pinerolo, avvenuta lunedì poco prima delle 13,30.

Anche in quel caso si trattava di due rapinatori, che avevano preso in ostaggio la direttrice, ma senza usare armi, in attesa di prelevare i soldi dalla cassaforte: in quel caso il bottino era stato sostanzioso, circa 28mila euro, e i due si sono dati alla fuga senza lasciare apparentemente alcuna traccia dietro di loro.