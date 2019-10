Punto da una vespa mentre è in casa. Ex vigile muore per shock anafilattico

Un uomo generoso, che amava navigare per mare e guidare le auto storiche. Avrebbe compiuto 68 anni proprio ieri Adriano Carulli, ex vigile urbano per molto tempo in servizio al comando della polizia municipale di Torino. E invece, è venuto a mancare improvvisamente sabato scorso all’ospedale di Ciriè. Fatale per lui la puntura di una vespa mentre si trovava nella sua abitazione di Lanzo Torinese, paese dov’era nato il 14 ottobre del 1951. Trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso a seguito dello shock anafilattico, Adriano non ce l’ha fatta ed è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero.

