Purezza per decreto

In 14 comuni della Provincia di Viterbo, per un totale di 315.523 abitanti (poco meno di città come Bologna o Firenze) le analisi avevano rilevato la presenza di arsenico nell’acqua potabile in quantità superiori al massimo consentito dall’Europa, che è di 10 microgrammi per litro. E il Cnr cosa ha fatto? Ha semplicemente alzato il limite massimo da 10 a 20 microgrammi, e oplà, l’acqua è ridiventata potabile.

Non è un trucco nuovo. L’aveva già fatto nel 1988 l’allora ministro della Sanità Donat Cattin, quando aveva “ripotabilizzato” l’acqua delle falde innalzando di 10 volte il limite dell’atrazina, di 40 quello del molinate e di 165 quello del bentazone (tutti pesticidi).

Sono magie che da un lato dimostrano l’impotenza delle autorità in certe situazioni e l’impossibilità di altri interventi a breve sull’acqua che non siano il rifornimento con autobotti di aree vastissime, e dall’altro lato dimostrano l’elasticità di certi “limiti” stabiliti da commissioni di ‘esperti’ in base a discutibili ricerche, ma soprattutto al principio di precauzione. Un principio che in termini popolari suona così: “Non so quale limite faccia davvero male, ma per pararmi il culo lo metto bassissimo, così non sbaglio”.

Quello di precauzione è l’unico principio che contenga in sé la propria negazione. Fateci caso: se per precauzione pongo un limite, per precauzione che la precauzione sia eccessiva devo toglierlo. Sofismi, se volete, ma il disagio creato da questo principio in tanti campi, come quello dell’inquinamento atmosferico, è noto. La domanda è automatica: se per legge possiamo sorbirci l’arsenico, perché non le micropolveri e il particolato?

