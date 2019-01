Pusher arrestato nel fast food: addosso otto involucri di droga

Il fermo in un locale di via Monginevro, a Torino

I poliziotti, durante un controllo di routine eseguito poco prima delle due di notte di domenica scorsa all’interno di un fast food di via Monginevro, a Torino, si sono accorti di un sacchetto trasparente contenente otto involucri di droga lasciato cadere per terra.

Nel corso dei successivi controlli hanno appurato che l’uomo, un cittadino senegalese di giovane età irregolare sul territorio italiano, in tasca aveva oltre mille euro in contanti, presumibilmente frutto di attività di spaccio.

Per questo motivo gli agenti hanno provveduto all’arresto del giovane africano con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciato in stato di libertà un 25enne che era con lui, pure lui senegalese, con precedenti di polizia a carico e risultato non ottemperante a un ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale.