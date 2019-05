I pusher assediano la parrocchia. E il Comune modifica la viabilità

Via Piossasco e via Giaveno a senso unico contro il via vai di spacciatori e clienti

Via Piossasco e via Giaveno a senso unico per fermare il via vai degli spacciatori in via Saint Bon. Il Comune di Torino valuta nuove strade per fermare l’assedio dei pusher e dei clienti nella zona del trincerone ferroviario. Un problema nato dopo ripetuti sopralluoghi e maturato con la denuncia della parrocchia “Gesù Crocifisso Madonna delle lacrime”, finita all’attenzione dei consiglieri dei Moderati, in Comune e circoscrizione Sette, Silvio Magliano e Pino La Mendola.

L’ultimo blitz della polizia, la scorsa settimana, ha portato al fermo di un pusher che aveva appena ceduto una dose di stupefacente a un cliente in transito con l’auto. «Ma qui è la norma – raccontano i residenti -. Tra le mattonelle gli spacciatori nascondono la droga, le segnalazioni arrivano alle forze dell’ordine ma poi dopo due o tre giorni quei ragazzi di colore tornano al loro posto». Per questo Palazzo Civico sta pensando di trasformare via Piossasco e via Giaveno in strade a senso unico. Cancellando il doppio senso e costringendo le auto che si trovano su via Saint Bon a una svolta obbligatoria verso corso Vigevano. Infatti i pusher, solitamente fermi in piazza Baldissera, incontrano i clienti proprio in via Saint Bon. L’auto si accosta e il venditore di morte vi sale sopra, il tempo per permettere lo scambio di dose e soldi. Via vai che avvengono anche agli angoli con via Giaveno, a due passi dall’ingresso della parrocchia.

«I fedeli che escono da messa – spiegano Magliano e La Mendola – non possono assistere a scambi di dosi e contanti». Nulla da fare, invece, per l’abbattimento del ponticello pedonale. Così come per il potenziamento dell’illuminazione pubblica, nel tratto tra via Giaveno e corso Vigevano.