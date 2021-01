Pusher beccato, cerca di nascondere la droga in bocca. Arrestato

L'uomo, un 23enne della Mauritania, è stato fermato dai carabinieri in via Ormea: alla vista dei militari, ha provato a dileguarsi

Arrestato per spaccio di droga. E’ accaduto a Torino, nel quartiere San Salvario, dove è finito in manette un cittadino della Mauritania di 23 anni con precedenti e senza fissa dimora.

NASCONDE LA DROGA IN BOCCA

Il giovane è stato fermato dai carabinieri durante un controllo in via Ormea: alla vista dei militari, ha provato a dileguarsi per le strade limitrofe. Fermato, è stato trovato in possesso di due dosi di crack che aveva nascosto in bocca.

PUSHER ARRESTATO PER EVASIONE

Un altro pusher è stato intercettato nel quartiere Barriera Milano. Si tratta di un cittadino gabonese di 27 anni: l’uomo però è stato arrestato per evasione. Era infatti sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per spaccio di droga: è stato intercettato mentre si trovava, in strada, fuori dalla propria abitazione.