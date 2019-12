Pusher dei record a Santa Giulia: arrestato 10 volte in un anno

Questa mattina ricomparirà davanti a un giudice, seduto nel gabbione a vetri dei detenuti nell’aula 59 del tribunale in cui si convalidano i fermi avvenuti nelle 48 ore precedenti. È l’aula delle direttissime in cui ogni giorno sfilano scippatori, ladri di scatolette nei supermercati e (tanti) pusher. E il sedicente Fall Alone Gada Magara, 23 anni, senegalese, qui dentro è un habituè.

Nell’ultimo anno l’hanno arrestato almeno 10 volte. Sempre per spaccio, sempre per quel “quinto comma” che vieta ai giudici di mandare in galera i “pallinari” che vendono poche dosi per volta e trasforma ogni udienza in aula 59 in una lezione per chi sia interessato a cogliere le contraddizioni e le ipocrisie di un sistema che tende al cortocircuito.

Fall Alone la lezione l’ha imparata bene. Proprio qui dove tornerà dopo l’ultimo passaggio nelle camere di sicurezza in cui è stato portato dai carabinieri. I militari della compagnia San Carlo (che l’avevano già fermato tre volte a novembre e quattro a gennaio), l’altra notte l’hanno visto mentre vendeva marijuana in piazza Santa Giulia, nei pressi di quella chiesa su cui sono state montate telecamere anti-pusher, con un don che ha lanciato più volte l’allarme per quella droga che è stata pure nascosta nei muri della sua parrocchia.

Un allarme raccolto da carabinieri e polizia, con blitz quotidiani e processi che finiscono quasi tutti con lo stesso esito. Perché la legge è legge. E i pusher si aggiornano quotidianamente. Perfettamente consapevoli che poche dosi evitano il carcere e se va male il giudice può disporre un obbligo di firma o un divieto di dimora. Una misura più lieve della galera, che ovviamente può essere aggravata. Ma se si patteggia questo può avvenire soltanto fino al quindicesimo giorno dopo la sentenza, perché poi la pena è definitiva. E in cella – visto che le esecuzioni sono ingolfate – non si finisce mai.