Pusher con divieto di dimora a Torino fermato nel Parco del Valentino

A suo carico aveva un divieto di dimora nel comune di Torino, ma trascorreva abitualmente le sue giornate nel Parco del Valentino e in zone limitrofe, presumibilmente per smerciare della droga.

Un giovane di 24 anni, originario del Mali, è stato arrestato proprio all’interno del Valentino da personale della squadra volante della polizia che lo aveva notato consegnare qualcosa a una ragazza dietro compenso di denaro, rivelatasi poi un sacchetto con tre grammi di marijuana all’interno.

Il 24enne, nonostante un tentativo di fuga, è stato fermato e perquisito. I controlli hanno accertato come fosse in possesso di un altro involucro di marijuana, mentre in una siepe poco distante sono state ritrovate bustine di plastica contenenti 15 grammi di marijuana e hashish.

L’accusa notificata al giovane spacciatore al momento dell’arresto è stata quella di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente, aggravata dall’aver

commesso il fatto nelle immediate vicinanze di istituti scolastici e luoghi frequentati

da comunità giovanili.