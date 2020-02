Pusher fermato dalla polizia con un maxi ovulo pieno di cocaina in bocca

Aveva messo in bocca un ovulo pieno di droga talmente grande che gli rendeva impossibile anche solo parlare. L’uomo, un 39enne nigeriano, è stato fermato dalla polizia venerdì sera, in via Malone, nel quartiere Barriera Milano, a Torino.

CERCA DI INGOIARE LA DROGA

Vistosi evidentemente spacciato, il pusher ha cercato di deglutire la sostanza stupefacente, ma il pronto intervento degli agenti del locale commissariato ha consentito di recuperare il maxi ovulo, del peso di ben 21 grammi, la cui ingestione avrebbe anche potuto mettere a repentaglio la vita stessa dello spacciatore.

NELL’OVULO COCAINA PURISSIMA

Le analisi della polizia scientifica hanno poi svelato che all’interno del “contenitore” c’era cocaina purissima. Gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione dell’alloggio al cui interno il 39enne era domiciliato, rinvenendovi 3 telefonini e la somma in contanti di 520 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio (l’uomo, infatti, non svolge alcuna attività lavorativa). Il 39enne, che ha precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.