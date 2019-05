Pusher in manette: beccato con tre pezzi di hashish e un coltello

Intercettato dalle Volanti in via Bra, angolo corso Vercelli, a Torino

Giovane pusher in manette per spaccio. E’ successo in via Bra, angolo corso Vercelli, a Torino. Qui gli agenti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno straniero che, alla vista delle “divise”, ha accelerato il passo cercando di dileguarsi.

BECCATO CON LA DROGA

I poliziotti lo hanno raggiunto e sono riusciti a fermarlo scovandolo in possesso di 3 pezzi di hashish (del peso di 30 grammi) che lo spacciatore nascondeva nei pantaloni e dei quali aveva tentato inutilmente di disfarsi.

AVEVA ANCHE UN COLTELLO

Il giovane, 23 anni, di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale, è stato anche trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 16 cm. Pertanto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.