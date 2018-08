Pusher in manette: si era rifugiato nel bar con la droga nascosta in bocca

Intercettato in via De Sanctis a Torino

Alla vista delle “divise”, si rifugia in un bar. Seguito e controllato, finisce in manette con l’accusa di possesso e spaccio di droga. E’ successo a Torino, in via De Sanctis, dove durante l’attività controllo del territorio, gli agenti della squadra volante hanno intercettato e arrestato un pusher 25enne di origini senegalesi.

AVEVA LA DROGA NASCOSTA IN BOCCA

Il giovane aveva occultato in bocca diversi ovuli di sostanza stupefacente. Nello specifico si trattava di cocaina, mentre nello zainetto aveva nascosto marijuana. Il venticinquenne, con a carico diversi precedenti per i reati di spaccio, maltrattamenti e lesioni personali, senza occupazione lavorativa, è stato trovato in possesso anche di circa 100 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.