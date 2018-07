Pusher messi in fuga ma nei viali del parco è emergenza siringhe

Arriva l’auto dei carabinieri, due fischi, un segno con la mano veloce da una collina all’altra, gli spacciatori capiscono, nascondono la droga, si spostano e cambiano direzione. La scena in questi giorni è quasi sempre la stessa, ormai quello che sta succedendo al parco del Valentino ricorda una battaglia tra due fazioni: quella delle forze dell’ordine e quella dello spaccio incontrollato.

E ancora un ragazzo giovane, africano che fa da vedetta si nasconde in un sentiero tra i cespugli, scava a terra e poi fischia di nuovo. I suoi compagni sanno che sta arrivando la polizia: c’è chi attraversa corso Vittorio per non farsi trovare, chi non ha niente addosso e i documenti in regola invece può restare e si sdraia a terra facendo finta di godersi il sole estivo.

Nonostante l’organizzazione però anche ieri qualcuno di loro è finito in trappola: i carabinieri infatti hanno controllato 20 persone e hanno arrestato un albanese perché colpito da un ordine di carcerazione, ovviamente per reati legati alla droga.

