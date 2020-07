Pusher si nasconde dietro i sedili del bus per sfuggire ai carabinieri: arrestato

Un senegalese di 31 anni, senza fissa dimora, con precedenti penali, mentre aspettava l’autobus 55 in corso Peschiera, per sottrarsi al controllo dei carabinieri, è salito velocemente a bordo del mezzo pubblico e si è nascosto sdraiandosi tra i sedili di dietro per non essere visto. I militari dell’Arma se ne sono però accorti ed hanno seguito il bus, salendo alla fermata via XX Settembre.

HA DEGLUTITO LA DROGA

A quel punto al pusher non è rimasta altra scelta che deglutire alcune dosi di stupefacente che occultava ancora in bocca. In tasca aveva 250 euro in contanti, che gli sono stati sequestrati dagli operanti perché ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo l’arresto è stato accompagnato presso la struttura sanitaria del carcere di Torino.